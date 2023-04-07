مسلسل ضرب نار.. هل تتخلص يُمنى من مهرة بعد زواجها من زيدان؟

شهدت الحلقة 16 من مسلسل ضرب نار بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، الكثير من الأحداث المثيرة، وقابل أدهم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عبد الله محمود، يُمنى التي تجسد شخصيتها الفنانة هدى الإتربي، إذ عاتبها على سوء معاملتها له في الفترة الأخيرة، لتطلب منه الأخيرة أن يتخلص من مهرة بعدما تزوجها زوجها زيدان الذي يجسد شخصيته الفنان ماجد المصري.

مسلسل ضرب نار الحلقة 16

الحلقة 16 من مسلسل ضرب نار، شهدت أيضًا مساعدة أحمد بدير لـ«جابر» من خلال معارفه، في تسهيل إجراءات دفن ابن عمه محسن الذي يجسد شخصيته الفنان تامر نبيل في بلده بصعيد مصر، وطلب منه أن يعمل معه في تجارة السلاح عندما يخرج من السجن.

مواعيد عرض ضرب نار

مواعيد عرض ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي على قناة ON في رمضان 2023، في العاشرة مساءً، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

يعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة ON، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.