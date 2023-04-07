مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 16 على ON وON دراما ففي الحلقة الخامسة عشرة من المسلسل بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، كانت الإثارة حاضرة، فقد خرج جابر الكوماندا من السجن، وطلبت يمنى من أدهم التخلص من مهرة، ووافق زيدان على طلب مهرة بأن تعمل معه.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 16 على ON وON دراما

موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 16على قناة ON اليوم الأربعاء في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، وتعرض على قناة ON دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 6.45 صباحاً والساعة 1 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 10.30 مساء.

ملخص أحداث الحلقة 15 من مسلسل ضرب نار

بدأت أحداث الحلقة الخامسة عشرة عندما كشفت مهرة صديقتها المقربة سحر عن هوية ابنها، التي اقترحت عليها أن تنسب ابنها من جابر إلى زيدان، وهو ما وافقت عليه ووافق عليه زيدان.

واختارت مهرة اسم حسن، وهو الاسم الذي اتفقت عليه سابقا هي وجابر على تسمية أول أطفالهم، ووقع جابر على الأرض نتيجة إصابته، ما ترتب عليه دخوله المستشفى.

وتزوجت مهرة من زيدان بعد ولادة طفلها حسن، في وجود شقيقها وشقيقتها، وعندما أراد زيدان منحها عقدا من الألماظ رفضت خلع قلادة جابر الأثرية، وقالت إنّها تخص والدتها الراحلة.