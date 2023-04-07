أماكن للخروج في العيد بمحافظة قنا بأقل تكلفة.. 15 منطقة مجانا

أيام قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 في محافظة قنا، والذي يوافق 21 أبريل ويوافق يوم جمعة، والاحتفال بهذه المناسبة الدينية في المحافظة يكون لها طقوس معينة من بينها الخروج إلى الأماكن المعتاد الخروج لها في هذه المناسبات، ويبحث المواطنون في محافظة قنا عن أماكن للخروج في العيد بمحافظة قنا بأقل تكلفة من خلال زيارة الحدائق العامة والكورنيش والمراكب والرحلات النيلية.

أماكن للخروج في العيد بمحافظة قنا بأقل تكلفة

وتستعرض «الوطن» أهم الأماكن التي يمكن زيارتها خلال عيد الفطر المبارك ، من أماكن للخروج في العيد بمحافظة قنا بأقل تكلفة هي كالآتي:

- كورنيش النيل في مدينة قنا مجانا

- كورنيل النيل في نجع حمادي مجانا

- كورنيش النيل في دشنا وقوص مجانا.

- الرحلات النيلية في مدينة قنا . الفرد بـ5 جنيهات.

- معبد دندرة .. سعر التذكرة بـ10 جنيهات للمصريين .

- ملاهي كورنيش النيل في مدينة قنا .. أقل لعبة بـ5 جنيهات.

- قناطر نجع حمادي مجانا.

9 حدائق عامة تستقبل المواطنين في عيد الفطر في قنا

وتمتلك محافظة قنا نحو 9 حديقة عامة نفذتها ضمن مبادرة اتحضر للاخضر التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تم تنفيذها فعليا على ارض محافظة قنا بحيث كل مدينة حديقة عامة.

وهذه المساحات الخضراء الكبيرة سوف تكون مفتوحة مجانا للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

- حديقة مدينة قوص العامة شرق المدينة.

- حديقة مركز نقادة في المدينة

- حديقة مدينة قفط العامة في المدينة.

- حديقة مدينة قنا العامة في منطقة الرياح

- حديقة مدينة دشنا بجوار كوبري حلاوة .

- حديقة نجع حمادي العامة بالقرب من المدينة.

- حديقة منطقة المعنا في مركز قنا أو شرق مدينة قنا.

محافظ قنا يوجه بتجهيز أماكن الخروج في عيد الفطر

واعلن اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا، في بيان صحفي، أنه وجه رؤوساء المدن والقرى بسرعة تجهيز الاماكن والحدائق العامة وتنظيف كورنيش النيل في كل مدينة لاستقبال المواطنين في عيد الفطر المبارك.

وتابع في تصريحاته، إنه سوف يتابع عمليات التجهيز والاستعداد بنفسه والمرور عليها لتوفير جو من اللالفة بين المواطنين للاحتفال بالعيد.