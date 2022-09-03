أفضل الأماكن للخروج في قنا 2022.. كورنيش النيل الأبرز

تتميز محافظة قنا، مثل محافظات مصر، بمرور مجرى نهر النيل على مسافة قدرها 150 كيلومترًا، والذي يعد منظرًا خلابًا، وهو ما استغلته المحافظة في إنشاء كورنيش النيل الذي يعد من أفضل الأماكن للخروج في قنا 2022 للتنزه وخاصة مع حلول الليل، فضلًا عن وجود معالم أثرية، مثل معبد دندرة الذي يستقبل الزوار من الساعة السابعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

ترصد «الوطن» أفضل الأماكن للخروج في قنا 2022، كخدمة تقدمها للقراء والباحثين عن أماكن التنزه في المحافظة.

كورنيش النيل بقنا

يقع كورنيش نيل قنا في المحافظة في الجانب الغربي بجوار كوبري دندرة، ويعد أفضل الأماكن للخروج في مدينة قنا 2022، ويمتد على طول نحو 1500 كيلومتر، كما أنه الوجهة الأولى للمواطنين والأسر للتنزه إليه والاستمتاع بخروجة مميزة، نظرًا لوجود خدمات عدة به، من مساحات خضراء واسعة، ومنافذ لبيع السلع اللازمة، مثل المشروبات والمقرمشات لزوم التسلية، فضلًا عن وجود مدينة ملاهٍ صغيرة، ومراكب نيلية للتنزه في المياه.

كما يوجد كورنيش نيل نجع حمادي ومدينة دشنا وقوص، التي تعد مواقع مميزة للخروج ليلًا بعد انخفاض درجات الحرارة ليلًا.

معبد دندرة

يعد معبد دندرة من أفضل الأماكن للخروج في قنا 2022، حيث يعد من ضمن المعابد الأثرية المتكاملة للإله حتحور، ويقع في الجانب الغربي من نهر النيل بجوار قرية دندرة، ويفتح أبوابه للزائرين سواء من السائحين أو المصريين من الساعة السابعة صباحًا كل يوم حتى الخامسة عصرًا، بأسعار تذاكر زهيدة، بحسب محمد عبدالحكيم، مدير المعبد لـ«الوطن».

أماكن أخرى للخروج في قنا 2022

قصر ثقافة قنا والطفل من أفضل الأماكن للخروج في قنا، وذلك بالاستمتاع بالعروض الفنية اليومية، وحديقة منطقة المعنا التي بها وسائل ترفيه عديدة، وملاهي استاد قنا الرياضي، ومسجد وضريح القنائي، نادي البحر في مدينة قنا الذي يوجد به كل الأنشطة الرياضية وكافتيريا كبيرة على ضفاف النيل.