أماكن للخروج في العيد بالقليوبية بأقل تكلفة.. حدائق القناطر بـ5 جنيهات

مع اقتراب عيد الفطر المبارك تتجه الانظار إلى البحث عن أماكن للخروج في العيد بالقليوبية بأقل تكلفة، حيث يحرص المواطنون بكافة الأعمال والمراحل السنية، خاصةً الشباب والأطفال على الخروج احتفالا بالعيد من خلال التنزه في المراكب النيلية والكورنيش والنوادي والحدائق والسينمات وغيرها من أماكن الترفيه للاستمتاع بالعيد.

«الوطن» تستعرض أماكن للخروج في العيد بالقليوبية بأقل تكلفة، حيث المتعة بالتنزه والخروج في عيد الفطر المبارك، ومن أبرزها حدائق القناطر التي تبدأ أسعار دخولها من 5 جنيهات ولا تتخطى الـ20 جنيها بجانب التنزه النيلية وغيرها من أماكن الخروج.

أماكن للخروج في العيد بالقليوبية بأقل تكلفة

ووفق أشرف درويش مدير عام إدارة ري القناطر، فإن مدينة القناطر والتي يطلق عليها «منتجع الغلابة» من أهم الأماكن للخروج في العيد القليوبية بأقل تكلفة، مشيرا إلى أن أسعار دخول حدائق القناطر المنتشرة بالمدينة وتكون مقصدا لكل أهالي القليوبية والقرى المجاورة في العيد والمناسبات المختلفة في متناول الجميع كالتالي:

- حدائق بـ5 جنيهات للفرد: الجامع امام سجن نساء بالقناطر والتوفيقي ب

- حدائق بـ10 جنيهات للفرد: النخيل والتوفيقي أ والحديقة النموذجية أ وحديقة الياسمين

- حدائق ب20 جنيه للفرد : عفلة والمركز الثقافي و البحيرة و النيل

أماكن للخروج في العيد بالقليوبية بأقل تكلفة الكورنيش والنوادي

في سياق متصل اوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في بيان له انه جري رفع الطوارئ لإستقبال العيد في كافة انحاء المحافظة ومنها بعض أماكن للخروج في العيد بالقليوبية بأقل تكلفة ومنها منطقة المراكب النيلية في القناطر الخيرية وكورنيش بنها والتي تبدأ فيها الرحلة للفرد الواحد من 25 جنيها والتي الحدائق العامه والمتنزهات بمنطقة الفلل وكورنيش النيل والرياح التوفيقي بالعاصمة بنها وقاعات الأفراح وكورنيش النيل وحديقة صقلية والطفل باخر كورنيش النيل ببنها والحدائق العامه علي ترعة الإسماعيلية والنيل بشبرا الخيمة وحدائق مدن قليوب والعبور وقها وطوخ وكفرشكر ومنطقة الكورنيش بكفرشكر وحدائق مدينة شبين القناطر ومناطق التجمعات الكبري في هذه المناسبة وجميعها أماكن غير مكفه وتناسب كافة المستويات بأقل تكلفة للخروج والفسح في العيد.