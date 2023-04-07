أماكن للخروج في العيد بمرسى مطروح بأقل تكلفة.. أغلبها مجانية

أماكن للخروج في العيد بمرسي مطروح بأقل تكلفة منتشره في المحافظة ومنها أماكن مجانيه، بدون أية رسوم للنزهة خلال عيد الفطر، في ظل الإقبال علي المدينة السياحية من مختلف مدن ومحافظات مصر للإستمتاع بأسبوع العيد بها، في أجواء هادئة وطقس متميز خلال موسم الربيع.

أماكن للخروج في العيد بمرسي مطروح بأقل تكلفة تنشرها «الوطن» في تقريرها لتتيح لجميع الراغبين للسفر إلي مدينة السحر والجمال التعرف عليها، حسب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن»، ومنها متنزه عجيبة المفتوح أمام المصطافين والزائرين بدون رسوم ومتابعة أجمل مشاهد لشروق وغروب الشمس، من هذا المكان الساحر، وشواطىء كليوباترا وروميل والباسنت والعوام، مينا حشيش والرميلة بجميع مناظرها الخلابة الطبيعية متاحة بالمجان أمام المواطنين.

حدائق مطروح متنفس في العيد

وأماكن للخروج في العيد بمرسي مطروح بأقل تكلفة لم تقتصر فقط علي الشواطىء طبقا ل"محافظ مطروح"، وتوجد متنزهات في عيد الفطر 2023 للأسر مثل الحدائق العامة المطورة ومنها حديقة كليوباترا والتي تشمل ملاهي وحمام سباحة وقاعة مناسبات وملاعب، وأماكن للجلوس للكبار والأطفال وأسعارها ب5 جنيهات تذكرة الدخول في متناول الجميع لمراعاة جميع فئات المجتمع.

متاحف بأسعار بسيطة

وتتمتع مطروح بوجود متاحف ومزارات أثرية في المدينة يستطيع الزوار التعرف عليها ومنها متحف روميل والذى يوجد به متعلقات من الحرب العالمية الثانية، ومتحف آثار مطروح بجوار مكتبة مصر العامة وبه لفيف من القطع الأثرية التي تعود للعصور المختلفة خاصة العصر الروماني، ويتاح الدخول للفرد بأسعار ما بين 15 وحتي 20 جنية الفرد.

رحلات الصحراء.. زردة الشباب

وينظم العديد من الشباب رحلات في الصحراء إلي الوديان في موسم الربيع للإستمتاع بالأماكن الطبيعية المفتوحة بجوار آبار مياه الأمطار، وتسوية الطعام علي الحطب في أجواء مثالية تتميز بها مطروح عن غيرها من المحافظات الأخري ويطلق علي هذه الرحلات «الزردة» لما لها من خصوصية وتناول فنجان الشاي البدوي والذي يطلق عليه الشاي الزردة ومن هنا جاء الإسم، وتوجد العديد من الوديان مثل وادي خير ووادي رواشد ووادي تويويع وغيرها من الوديان المنتشرة شرق وغرب مطروح وهو ما أكد لـ"الوطن" صالح فتح الله منظم رحلات في مطروح.