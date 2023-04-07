أماكن للخروج في العيد بأقل تكلفة بالغربية.. كورنيش ومراكب نيلية

مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، يسعى المواطنين في مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، الاستعداد مبكراً من أجل قضاء إجازة عيد الفطر المبارك 2023، مع أسرهم وذويهم ويحرص المواطنين على معرفة أماكن الخروج في العيد بأقل تكلفة بالغربية.

أماكن للخروج في العيد بأقل تكلفة بالغربية.. الحدائق

محافظة الغربية واحدة من المحافظات التي تتواجد في محافظات الدلتا، ووفقاً للموقع الجغرافي تقع المحافظة بين فرعي نهر النيل، فرع رشيد، بنطاق مركز كفر الزيات، على شرق المحافظة، وفرع دمياط، بنطاق مركز ومدينة زفتى، غرب المحافظة، ويشهدا الفرعين وجود حدائق ومنتزهات بأسعار مخفضة ومناسبة إلى كافة الأسر والعائلات حيث لا يتعدى رسوم دخول الفرد 5 جنيهات، والألعاب لا تتعدى سعر الواحدة 10 جنيهات، وهو ما يشجع الأسر والعائلات على قضاء إجازة عيد الفطر المبارك 2023 بأقل تكلفة وعلى مدار جميع أيام الإجازة.

أماكن للخروج في العيد بأقل تكلفة بالغربية.. المراكب النيلية

تشهد عدد من المدن والقرى الواقعة على ضفاف فرعي نهر النيل، في مراكز بسيون وكفر الزيات، بالنسبة إلى فرع رشيد، و سمنود وزفتى على ضفاف فرع دمياط، مراكب نيلية يعمل أصحابها على تنظيم رحلات خلال أيام إجازة عيد الفطر بصفة خاصة، وعلى مدار أيام العام بصفة عامة، وتعد تلك المراكب النيلية من أماكن للخروج في العيد بأقل تكلفة بالغربية، حيث الرحلة الواحدة تكلفتها لا تتخطى الـ 10 جنيهات.

أماكن للخروج في العيد بأقل تكلفة بالغربية.. كورنيش طنطا

مدينة طنطا هي عاصمة إقليم محافظة الغربية، وشهدت مؤخراً أعمال تطوير في مختلف الأماكن العامة التي يقصدها المواطنين والأسر والعائلات في الأعياد والمناسبات وقضاء الإجازات، ومن الأماكن التي يقصدها المواطنين والأسر في الأعياد وتعد أماكن للخروج في العيد بأقل تكلفة بالغربية، كورنيش طنطا بطول ترعة القاصد، إلى جانب ترعة الملاحة، وأيضا حديقة الطفل بطنطا وسعر دخولها بالنسبة للفرد لا تتخطى الـ 5 جنيهات، وموجود بها كافة الألعاب التي يحتاجها الأطفال من مراجيح وألعاب مائية، وأيضا أسعارها مخفضة مقارنة بالمنتزهات الخاصة.