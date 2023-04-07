أسعار كحك العيد في منافذ التموين بالغربية بأسعار مخفضة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك 2023، مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان، وتحرص ربات البيوت على الاستعداد مبكراً من أجل شراء كحك العيد، وتسعى ربات البيوت إلى معرفة أسعار كحك العيد في منافذ التموين بمختلف مدن ومراكز المحافظة، والتي تكون أقل عن الأسعار في المنافذ الأخرى.

أسعار كحك العيد في منافذ التموين بالغربية

يعد عيد الفطر المبارك، من الأعياد التي لها طقوس خاصة، مع ربات البيوت المصرية، واللاتي يحرصن على صناعة كحك العيد والمخبوزات وهي عادة يتوارثها الأجيال، وتسعى ربات البيوت على معرفة أسعار كحك العيد في منافذ التموين بالغربية، من أجل شراء كحك العيد و تجهيز مائدة الإفطار في أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، بكحك العيد من أجل تناول الضيوف والمهنئين، صبيحة أول أيام عيد الفطر المبارك.

تتنوع أشكال كحك العيد ما بين الكحك السادة والكحك بالمكسرات وجميعها يكسوها السكر، فضلًا عن بسكويت العيد والغريبة والبيتيفور والكوكيز والسابيلة، وطرحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، علب كحك العيد بمنافذ التموين بمدن ومراكز المحافظة وأيضا منافذ معرض أهلا رمضان للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث حددت أسعار كحك العيد 2 كيلو بسعر 250 جنيهًا، وعلبة كحك العيد 2.5 كيلو بسعر 300 جنيه، وعلبة كحك العيد 3 كيلو بسعر 350 جنيهًا.