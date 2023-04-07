قصة مسلسل كشف مستعجل.. يبدأ عرضه اليوم على قناة الحياة

باقة من المسلسلات المميزة والمشوقة ضمن إنتاج الشركة المتحدة، يبدأ عرضها اليوم الأول من النصف الثاني من شهر رمضان، حيث تندرج في قائمة المسلسلات القصيرة ضمن 15 حلقة، ومن بينها مسلسل كشف مستعجل للفنان مصطفى خاطر وهنادي مهنا.

قصة مسلسل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل في إطار لايت كوميدي، لكشف حالة غموض بعض الجرائم، التي يتورط بها أبطال العمل ممزوجة بمواقف كوميدية ومفاجآت غير متوقعة، حيث يتورط الفنان مصطفى خاطر في العديد من الجرائم، الذي يجسد شخصية يوسف، ويعمل طبيب نفسي، وتلعب الفنانة هنادي مهنا دور البطولة، وتجسد شخصية داليا الفتاة الطموحة التي تحاول جمع الأموال طوال الوقت لتحقيق حلمها بأن تصبح مطربة مشهورة.

ويعد مسلسل كشف مستعجل مليئًا بالإثارة والتشويق، وهي النوعية الخفيفة من الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، فهو أول عمل درامي كوميدي يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد.

أبطال مسلسل كشف مستعجل

يشارك في بطولة كشف مستعجل، مصطفى ‏‏خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، إلى جانب محمد ‏‏لطفي، ومحمد على ‏رزق، والفنانة القديرة ميمي جمال، والفنان القدير ‏‏أشرف عبدالغفور، ‏وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي‏.‏

قنوات عرض مسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة dmc، ومنصة WATCH IT وقناة الحياة، في تمام التاسعة والنصف مساءا، ويعاد مرتين الأولى في تمام الساعة 4.30 صباحا، فيما تكون الثانية في تمام الساعة 1.30 ظهرا.