الداعية أحمد الطلحي يوضح عبر قناة الناس أحب الأعمال إلى الله.. «فيديو»

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن الحب بين الناس من أسباب السعادة، وهناء العيش، وللحب مقتضيات، منها أن يحاول المسلم إدخال السرور على من يحب، وهذا من الأعمال التي أوصى بها سيّدنا محمّد ﷺ قال ﷺ "من أفضل العمل إدخال السرور على المؤمن تقضي عنه ديناً أو تقضي له حاجة أو تنفس له كربة، وقد يكون سبب ذلك السرور، بسداد الديون التي على من تحب.

وأضاف «الطلحي» خلال حلقة برنامج «يومك في رمضان»، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: «قد يكون إدخال السرور: بمساعدته في الطعام، أو كسوته، بإحضار الملابس له، أو قضاء حاجاته»، مستشهدا بالحديث النبوي: عن أبي هريرة قال: قال سيدنا ﷺ: «أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سروراً، أو تقضي عنه ديناً، أو تطعمه خبزاً».

الرسول أوضح أفضل الأعمال

واستكمل الداعية الإسلامي: «سئل رسول الله ﷺ أي الأعمال أفضل؟ قال ﷺ: إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته أو كسوت عورته أو قضيت له حاجة.. وقال رسول الله ﷺ أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه ديناً أو تطرد عنه جوعاً ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إليَّ من أن أعتكف في المسجد شهراً، ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضىً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام وأن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.