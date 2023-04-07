مسلسل ضرب نار .. جابر الكوماندا يخرج من السجن ويبحث عن مهرة

شهد مسلسل ضرب نار في الحلقة 15 ويعرض على قناة ON حصريا أحداث متسارعة، حيث وصلت بعد 5 سنوات، إذ كبر حسن ابن مهرة التي تجسد دورها ياسمين عبد العزيز، في حين سلك أحمد غزي شقيق مهرة، طريق الإدمان وأصبح مدمن كوكايين، ونفس الأمر بالنسبة لشقيقتها تسنيم مطر، التي أصبحت تسهر كثيرًا وتشرب الخمور.

مسلسل ضرب نار.. خروج أحمد العوضي من السجن

خرج جابر الذي يجسد دوره أحمد العوضي من السجن بعد مرور 5 سنوات، وهي المدة التي حُكم عليه بها، وفور خروجه يجد يارا في انتظاره ويكتشف أنها خاصة بأنور باشا الذي يجسد دوره أحمد بدير، ويذهب مباشرة على شبرا للبحث عن مهرة أو معرفة أي طريق لها.

ويصل إلى المنزل وشقة مهرة ولكنه لم يجد أحدا هناك، لتخرج له زينة منصور التي تحاول إغرائه مرة أخرى بأن يكون معها، ولكنه طلب منها معرفة مكان مهرة فقط إلا أنها لا تعرف، وتخبره بأن سحر وتلعب دورها مها نصار هي الوحيدة التي تعرف مكان مهرة.

القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار حصريًا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.