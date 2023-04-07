ضخ كميات كبيرة من السكر والأرز في الشركة العامة للتموين بالشرقية.. تخفيضات كبرى

يطرح فرع الشركة العامة للتموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية كافة السلع الغذائية خلال شهر رمضان وفي غير أيام شهر رمضان بأسعار مخفضة تلبية لاحتياجات المواطنين، وفي سياق متصل يتم طرح كميات من السكر والأرز وغيرها من السلع اللازمة للاستهلاك اليومي، بأسعار مخفضة لتناسب كافة احتياجات المستهلكين داخل محافظة الشرقية.

طرح سكر في المجمعات الاستهلاكية

وقال سعيد صقر مدير إدارة مجمعات الزقازيق بالشركة العامة للتموين والتجارة الداخلية بالشرقية في تصريحات لـ«الوطن» إن كافة فروع الشركة العامة للتموين والتجارة الداخلية بالشرقية، تضم كميات من الأرز الأبيض بأسعار مخفضة، ويصل سعر الأرز الأبيض بفروع الشركة العامة للتموين والتجارة الداخلية 14 جنيها ونصف كسعر الكيلو.

سعر الأرز الأبيض 14.5 جنيها وسعر السكر

وأضاف «صقر» أنه بالإضافة إلى تخفيض سعر الأرز بمنافذ فروع الشركة العامة للتموين والتجارة الداخلية يتم طرح كميات من السكر الأبيض وضخه بكثافة خلال شهر رمضان نظرا لاحتياجه بكثرة من قبل المواطنين، موضحا أن سعر كيلو السكر الأبيض بفروع الشركة العامة دسجل 14 جنيها ونصف كسعر الكيلو.

57 فرع لشركة التجارة الداخلية بالشرقية

وأشار مدير إدارة مجمعات الزقازيق بالشركة العامة للتموين والتجارة الداخلية إلى أن الشرقية تضم 57 فرعا أو معرضا موزعة في المراكز والمدن، لافتا إلى طرح سلعا غذائية في منافذ الشركة العامة بأسعار مخفضة وبكميات تناسب المواطنين، وتوفير السلع الأساسية كالأرز الأبيض والسكر الأبيض، هذا بالإضافة إلى توفير كميات وفيرة من باقي أنواع السلع لسد احتياجات المواطنين، فضلا عن توزيع السلع على كافة المعارض أسبوعيا.

الرقابة على فروع الشركة والمعارض

وأكد محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية، أن المديرية تتابع الرقابة على الأسواق للالتزام بالأسعار والمواصفات الصحية وكافة الاشتراطات الواجب توفرها في السلع المعروضة في منافذ الشركة العامة وكذلك معارض أهلا رمضان الخاضعة للتموين والغرفة التجارية بالمحافظة.