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«حماة الوطن» ينشر فيديو من أمام دير درنكة: الأقباط يوزعون الطعام على المسلمين

كتب:

شريف سليمان
12:55 م | الجمعة 07 أبريل 2023
حزب حماة الوطن

حزب حماة الوطن

نشر حزب حماة الوطن، مقطع فيديو، من امام دير ومزار سيدة الانتقال للاقباط الكاثوليك بدير درنكة بمسار العائلة المقدسة بمحافظة أسيوط ومشاركه قوية لمبادرة إفطار صائم التي اطلقتها أمانة الشباب بالحزب.

ورفع بعض المشاركين في المبادرة صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشارك الأقباط أشقاءهم المسلمين فرحتهم بالشهر الفضيل، حيث حملت إحدى السيدات فانوس رمضان، بينما حمل أحد رجال الدين المسيحي زجاجات المياه واكواب العصير بالإضافة إلى وجبات لتوزيعها على الصائمين، قبل دقائق قليلة من أذان المغرب.

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بقلم شريف سليمان