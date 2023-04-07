إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بالبحيرة

أصيب قبل قليل 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب توك توك داخل ترعة بطريق مصر «إسكندرية - الزراعي »، وجرى انتشال المصابين والتوك توك وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص في حادث بالبحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد وقوع حادث انقلاب توك توك داخل ترعة بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص ونقلوا إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من« وائل ع. ح»، 25 سنة، و «أحمد م. ح»، 43 سنة، و« سالم س ع »، 47 سنة، و « بركة ف .س » سنتين، جميعهم مقيمون مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى ايتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.