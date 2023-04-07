مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16.. زينة تكشف سر وداد

تشهد الحلقة 16 من مسلسل جعفر العمدة تطورات بالأحداث وتشويقا، حيث توالت المشاهد بالحلقة السابقة في إطار درامي عائلي، خصوصا بعد وفاة والدة أحمد داش بالمسلسل.

مسلسل جعفر العمدة.. ماذا ستفعل وداد لـ زينة؟

ازدادت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل جعفر العمدة جذبا لمتابعي المسلسل، خاصة بعد كشف زينة سر «وداد» زوجة شقيق محمد رمضان وسبب زيارتها للسجن، وقامت بتهديدها، وإذا قامت بمضايقاتها مرة أخرى، ستفضح سرها للجميع لتلقى عقابها من جعفر فماذا ستفعل وداد مع عايدة ذلك ما ينتظره المشاهدون بالحلقات المقبلة.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تأتي ‎مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول في 10:15 مساءً، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرًا، والثانية الساعة 9:45 صباحًا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض المسلسل الساعة 6:20 مساءً، وتعاد الحلقة 1:30 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم مي كساب، وزينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، وعصام السقا، من إخراج محمد سامي.