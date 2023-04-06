إصابة شخص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «السويس – الإسماعيلية»

أصيب شخص نتيحة حادث، انقلاب سيارة ملاكي، بطريق «السويس - الإسماعيلية» أمام مدخل قرية عامر، بالقطاع الريفي بمحافظة السويس، وجرى نقله إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بالحادث

كان مرفق اسعاف السويس، برئاسة الدكتور محمد طنطاوي، تلقى بلاعا، من قائدي السيارات على طريق السويس الإسماعيلية، بوقوع حادث انقلاب لسيارة ملاكي، ووقوع إصابات، نتيجة للحادث.

وعلى الفور جرى توجيه سيارة إسعاف، لموقع الحادث، لإجراء التأمين الطبي اللازم، للمصابين في موقع الحادث، جرى نقله إلى طوارئ مستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.

معاينة الحادث

وانتقلت قوة من تأمين الطرق لمعاينة الحادث، حيث تبين انقلاب سيارة ملاكي رقم «ط س ر 7883»، ما أسفر عن إصابة شخص يجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وجرى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وتواصل الجهات المعنية التحقيق.

التقرير الطبي للمصاب

أفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، عن وصول مصاب واحد نتيجة للحادث، يدعى عماد عبد المقصود يوسف 52 عاما، مقيم في محافظة السويس، وإصابته عبارة عن اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.