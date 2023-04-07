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مسلسل حضرة العمدة الحلقة 16.. الشرطة تكشف وفاء عامر

كتب:

مريم جاد
08:58 م | الجمعة 07 أبريل 2023
مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة

بدأت الحلقة 16 من مسلسل حضرة العمدة بمشهد جذب انتباه الكثير من متابعي المسلسل، حيث حاولت وفاء عامر استخراج الأموال من حيث أخفتها لكنها تفاجأ بوصول الشرطة ومحاولة القبض عليها لكنها لاذت بالفرار.

مسلسل حضرة العمدة.. أحمد رزق في مواجهة روبي

توالت مشاهد الحلقة بدخول بعض من الضباط إلى العزاء وقبضهم على من يهدد فتاة القرية ومحاولة روبى لتثبيت التهمة عليه ولكن أحمد رزق ينقذه من السجن.

مواعيد إعادة مسلسل حضرة العمدة

تأتي مواعید إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، كما يلي، إذ يُعاد العمل 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى في تمام الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، وكذلك الساعة 4.30 من مساء اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا في تمام الساعة 8.15 مساءً، عبر الحياة، ويُعاد الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، والساعة 4.30 من مساء اليوم التالي.

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بقلم مريم جاد