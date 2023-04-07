موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة.. بطولة روبي

بعد عرض الحلقة 15 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، تفاعل الجمهور معها خاصة بعد مناقشة قضايا مهمة للمجتمع مثل قضية زواج القاصرات والزواج العرفي، ويرغب الجمهور في معرفة مواعید إعادة عرض المسلسل في رمضان 2023 والقنوات الناقلة.

مواعيد إعادة مسلسل حضرة العمدة

مواعید إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، هي كما يلي، يُعاد العمل 3 مرات على مدار اليوم، الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا الساعة 8.15 مساءً، عبر قناة الحياة،.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، ويُشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا.