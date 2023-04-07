أماكن للخروج في العيد بسوهاج بأقل تكلفة.. تعرف عليها

أماكن للخروج في العيد بسوهاج بأقل تكلفة، يشغل الآلاف من المواطنين والأهالي من أبناء المحافظة، لمعرفة أفضل الأماكن وأجملها، خاصة أن سوهاج تمتلك مقومات طبيعة وتاريخية وأثرية، تجعلها مقصد لكل مواطن أو أسرة سائح يريد قضاء فسحة لتنزه أو رحلة جديدة.

تستعرض «الوطن» أماكن للخروج في العيد بسوهاج بأقل تكلفة لمعرفة أشهر وأشهر المواقع السياحية والترفيهية والأماكن الشهيرة في سوهاج.

أماكن للخروج في العيد سوهاج بأقل تكلفة

وجاءت أبرز أماكن للخروج في العيد سوهاج بأقل تكلفة كثيرة ومتعددة في العديد من مراكز، مركز أخميم، والبلينا، بالإضافة إلى مدينة سوهاج، وجاءت أشهر أماكن الفسحة.

- المسرح الروماني يقع أسفل كوبري أخميم.

- متحف سوهاج القومي، بمدينة نصر شرق سوهاج.

- الحديقة المتحفية التي تقع أمام ديوان عام سوهاج.

- معبد رمسيس الثاني ويقع أيضا في منطقة أبيدوس مركز البلينا.

- معبد سيتي الأول ويقع في منطقة أبيدوس بمركز البلينا جنوب سوهاج.

معبد ميرت آمون ويقع في مدينة أخميم شرق سوهاج.

.- مقابر الحواويش عنوانه مركز ومدينة أخميم شرق سوهاج

- معبد ميرت آمون ويقع في مدينة أخميم شرق سوهاج.

- معبد إتريبس ويقع بقرية نجع حمد دائرة مركز سوهاج.

- مقابر الحواويش عنوانه مركز ومدينة أخميم شرق سوهاج.

أماكن فسحة شم النسيم في سوهاج

ومن بين أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في سوهاج زيارة المعالم الدينية والتي جاء على رأسها التالي:

- الدير الأحمر، يقع في نجع الدير بإدفا.

- الدير الأبيض يقع نجع الدير بناحية قرية إدفا مركز سوهاج.

- مسجد الأمير حسن عنوانه مدينة أخميم شرقي سوهاج.

وفي نفس السياق أعلنت أوقاف سوهاج استعداد المساجد الكبرى وساحات المساجد لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر وحددت عدة شروط وضوابط لصلاة العيد في المساجد المختلفة سوهاج.

كما كثفت محافظة سوهاج من استعداداتها لاستقبال العيد صلاة عيد الفطر، من خلال تدشين غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية، تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الاحتفال بعيد الفطر لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ وتكثيف حملات النظافة خلال فترة الاحتفال بالعيد حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والحدائق العامة والمتنزهات.