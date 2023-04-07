مسلسل سره الباتع الحلقة 17.. أحمد السعدني ينجح في خطته ضد الفرنسيين

انتهت منذ قليل، أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 17 والتي تُذاع عبر شاشة قناة on drama وقناة on، وشهدت كثيرا من التطورات والأحداث التي يقدمها المخرج خالد يوسف في تجربته الدرامية الأولى.

وجاء في مسلسل سره الباتع الحلقة 17، استكمال عبد الله، درويش السلطان الذي يجسد شخصيته الفنان خالد سرحان، لحكاية السلطان حامد ومواجهته للحملة الفرنسية فقال إنه قد أفرج الجنرال الفرنسي عن شباب القرية بعدما أرسل حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني رسالة له مع أحد الجنود الفرنسيين عن أن رأسه مقابل رأس الشيخ سليم شيخ البلد، الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، والذي قتله الجنرال.

مسلسل سره الباتع الحلقة 17

وعلى الفور أصدر الجنرال قرارا بإطلاق سراح شباب القرية المقبوض عليهم وتوعد حامد، وعلى الجانب الآخر أصدر حامد أيضا قراره بالإفراج عن جميع الجنود الفرنسيين الذين اختطفوهم ولكن رفض بوشار أحد الجنود الفرنسيين المختطفين أن يعود وطلب من حامد أن يبقى معهم ويساعدهم لأن بلده لا تنفذ العدل والحق.

وعلى الجانب الآخر، حاول العالم الفرنسي كليمان الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي، أن يقنع الجنرال الفرنسي بأن ينهي حالة الحرب التي قامت بينه وبين أهل القرية وذلك لمصلحته لأنه أصبح يعادي القرية بالكامل وهذا لن يفيده على الإطلاق.

وانتهى «الدرويش» من سرد جزء من حكاية السلطان حامد والحملة الفرنسية لسارة التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى، وحامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي، وتركاه وذهبا وحينها كان يراقبهم أبو العزم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد وفيق وعندما غادرا ذهب للدرويش وطلب منه أن يأخذ جواب السلطان المعلق فى عنقه ولكنه رفض وتعدى عليه بالضرب هو ومن معه.