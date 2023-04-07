ينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on drama، اليوم، لمتابعة آخر أحداثه التي تدور في حقبتين زمنيتين مختلفتين، الحقبة الفرنسية والحقبة الحالية.

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on drama اليوم

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on drama اليوم، يبدأ العرض في الساعة 6:15 مساء ويمكن متابعة قناة on drama عبر التردد الآتي:

التردد 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح 5/6

وفي إطار متابعة موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on drama اليوم، تُستكمل الأحداث التي تصاعدت بشكل كبير بعد مقتل الشيخ سليم الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي على يد الجنرال الفرنسي، الأمر الذي أغضب حامد وأهالي القرية بشكل كبير.

أحداث مسلسل سره الباتع

ويستعرض مسلسل سره الباتع على قناة on drama اليوم خطة أهالي القرية وحامد للانتقام من الجنرال والفرنسي والجنود الفرنسيين بعد اتفاقهم على قتل الجنود الفرنسيين وإرسالهم إلى الجنرال محملين برسائل تهديد له.