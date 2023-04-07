ينتظر متابعو دراما رمضان 2023، موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on رمضان 2023، حتى يتمكنوا من متابعة الأحداث التي تكشف عنها حلقات المسلسل الذي يعرض على قنوات on خلال السباق الرمضاني 2023 ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية المتنوعة.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on رمضان 2023 يأتي في الساعة 6:15 صباحا ، وإعادة أخرى الساعة 11:15 مساء، بينما يمكن متابعة العرض الأول للحلقة الساعة 7:30 مساء، ويمكن مشاهدة قناة on عبر التردد الآتي:

التردد 11861

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6.

وموعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on رمضان 2023 يستكمل أحداث مسلسل سره الباتع التي تدور في حقبتين من الزمن، الأولى الحقبة الفرنسية، والحقبة الحالية، ومأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، ويعتبر المسلسل التجربة الدرامية الإخراجية الأولى للمخرج خالد يوسف.

أحداث من سره الباتع

وتصاعدت الأحداث في مسلسل سره الباتع بعد مقتل الشيخ سليم شيخ البلد الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي على يد الجنرال الفرنسي، وغضب أهالي القرية كثيرا وأولهم حامد الذي يجسد دوره الفنان أحمد السعدني وتوعد بقطع رقبة الجنرال الفرنسي.