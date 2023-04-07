مسلسل سره الباتع الحلقة 16.. الجنرال الفرنسي يطلق سراح حسين فهمي

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 16 الكثير من الأحداث والتطورات الكبيرة على مستوى الحقبتين الزمنيتين، بمشاركة عدد كبير من الفنانين.

مسلسل سره الباتع الحلقة 16

جاء في مسلسل سره الباتع الحلقة 16، إصدار الجنرال الفرنسي قرارا بإطلاق سراع العالم الفرنسي كليمان الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي، بعدما جرى سجنه بسبب اعتراضه على مقتل الشيخ سليم، شيخ البلد الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي.

وبعدما أطلق الجنرال سراح كليمان اتجه إليه واعتذر له عما فعله مؤكدا أنه كان في حالة حرب، وطلب منه أن يغادر القرية ويقيم في القاهرة، لكن كليمان اعترض وأخبره أن أبحاثه يحتاج فيها للفلاح، وطلب منه أن يعطي له الجندي بوشار، ليساعده في أبحاثه، لكن الجنرال أخبره بأنه مفقود.

أبطال مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وخالد الصاوي وحنان مطاوع وأحمد عبد العزيز ومحمود قابيل، من تأليف وإخراج خالد يوسف.