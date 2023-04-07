يالسيسي لطالب من الأسمرات في مبادرة جيل جديد: «لازم تصدق حلمك»

وجَّه يوسف عبدالله، طالب بمبادرة «جيل جديد»، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى بالمبادرة، قائلاً: «بنحبك يا ريس، وبنشكر حضرتك على مبادرة جيل جديد، اللى اتعلمنا فيها حاجات جديدة، وشُفنا الإنجازات اللى اتحققت فى بلدنا زى قناة السويس الجديدة، وأنفاق تحيا مصر، ومتحف الحضارات».

وأضاف الطالب، خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات: «فى المبادرة كلمونا عن الشهداء، وعلمونا معنى الشهادة، وعرفنا إن الشهداء هما الناس اللى بتموت وتضحى بحياتها عشان إحنا نعيش». وتابع: «قلت للظباط نفسى أبقى زيهم، وقالوا لى اهتم بدراستك وصحتك، انت اللى خليتنا بجد نحلم ونصدق حلمنا».

ورد الرئيس السيسى قائلاً: «لازم تصدق حلمك، وأنا أكبر منك شوية كنت بمشى وأشوف مناطق صعبة، وكنت بقول لو إيدى طالت هعمل، وكان حلم وربنا أراد، وإحنا فى جزء من الحلم والحلم لسَّه مخلصش».

وأضاف: «الحلم هيكون بيكم، وأنت وكل اللى زيك فى كل مصر، وطالما الناس بخير وسلام احلم وإوعى تبطل حلم، واحلموا الحلم وربنا هيحققه أما تجرى عليه.. وطول ما حلمك مخلص وجميل هتلاقى ربنا بيساعدك وهو فوق الكل»