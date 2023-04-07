الرئيس السيسي: المحور الموازي لـ26 يوليو سعته أكبر ويخدم المحاور العرضية

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من مشروعات المحاور والطرق بالجيزة، التي تشهد بعض المحاور الطولية والعرضية وإنشاء أخرى جديدة.

وقال الرئيس السيسي خلال جولة تفقدية له لعدد من المحاور والطرق الجديدة، «إحنا محطة بشتيل علشان نفتحها وإحنا بنعملها بالتوازي شغالين في حاجة تانية علشان منجيش نقول محتاجين نعمل محاور لخدمة المحطة وندرجها في الخطط والموازنات وتاخد لها 4 أو 5 سنوات، إحنا بنعمل دة بمنطقة شديدة التكدس.. البراجيل وأحمد عرابي وإمبابة».

وتابع: «شارع 26 يوليو اللي مكانش متحمل أكتر من كدة، بنعمل محور جديد تاني بسعة أكبر ويخدم على كل المحاور العرضية مثل الطريق الدائري والفريق كمال عامر و26 يوليو».

وواصل: «إحنا في النهاية بنقول هنحل المسألة دي بالكامل على شهر 8 وبعض الحاجات هتخلص على شهر 12».