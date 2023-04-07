السيسي: إنشاء محاور بإجمالي 200 كيلومتر في الجيزة للتسهيل على المواطنين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ تطوير المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، وعلى امتداد الجمهورية، يأتي في إطار الحرص على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جولة تفقدية لعدد من المحاور والطرق الجديدة: «نحن نتحدث عن صفط اللبن، وترسا، وفيصل، والسادات، والبراجيل، ومنطقة سفنكس.. الناس متصورة أنّنا نركز فقط على شرق النيل، أي المرج والمطرية ومدينة مصر، ومصر الجديدة والسخنة، لكن إحنا شغالين بردو في غرب النيل».

محاور لربط شرق النيل بغربه

وتابع بأنّ المنطقة السكنية بها حجم كبير جدا من السكان، فكان لا بد من التحرك وإنشاء مجموعة من المحاور بإجمالي 200 كيلومتر، ما ستعمل على حل مسألة كبيرة جدًا، سواء في ربط شرق النيل بغربه، أو حركة الناس عبر المنطقة أو للناس الموجودة بها.

وأشار إلى أنّ تكلفة ما يحدث من تطوير تكون كبيرة لكن على المدى المتوسط والبعيد كل هذا سيعوض من استهلاك الوقود ويحد من التلوث».