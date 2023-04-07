الرئيس السيسي: الجهود المبذولة توضح إيماننا العميق بأهمية التضامن الصحي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الجهود التي بذلتها مصر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها تمثل نموذجًا واضحًا على إيماننا العميق بأهمية التضامن الصحي، والتزامنا الكامل بتعزيز وحماية الصحة العامة ودعم مبادئ المساواة والعدالة التي تحقق للإنسانية جمعاء أمنا صحيًا مستدامًا.

واختتم الرئيس السيسي، كلمته احتفالًا بمرور 75 عاما على إنشاء منظمة الصحة العالمية: «شكرًا جزيلًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».