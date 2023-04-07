ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته حشيش وخنجر وقبضة حديدية وطلقة نارية

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا مصريا بحوزته خنجر وقبضة حديدية وطلقة نارية و3 قطع من جوهر الحشيش المخدر.

تفاصيل ضبط الراكب

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف عبد الرحمن الصياد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد عبد العال مأمور الجمرك، وفرج حمدي رئيس القسم، واللذين تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون سلاحا أبيض داخل حقائب الراكب، قام تامر عادل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف أحمد محمد عبد السلام مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط خنجر، قام أحمد عمر كحك، مدير الجمرك، بتكليف كل من وليد جمال وأحمد عبد السلام، مأموري الجمرك، باستكمال التفتيش اليدوي بدقة، ما أسفر عن ضبط 3 قطع من جوهر الحشيش المخدر بوزن 24 جراما وقبضة حديدية وطلقة نارية صالحة للاستعمال.

أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأن القبضة والخنجر والطلقة محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954.

أمر أسامة محمد دياب، مدير الإدارة الثالثة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 27 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض على كل من الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 2، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة.