جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة ومستحضرات تجميل

أحبط رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من بروكسل اشتبه هيثم أحمد عبد الحكم مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب أجنبي من أصل مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

ضبط أقراص مخدرة أثناء تفتيش حقائب الراكب

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد عبد الحميد مأمور الجمرك، تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، كلف هاني أبو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، محمد يوسف محمد، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 600 قرص لعقار lyrica 300 mg و720 قرصا لعقار كونترمال تركيزات متنوعة بإجمالي 1380 قرصا مدرجة بجداول المخدرات.

قرر رضا أبو العزم، مدير الإدارة الثالثة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 79 لسنة 2023 وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

وفي سياق متصل، أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب مصري تهريب كمية من مستحضرات التجميل، كما تم ضبط راكب مصري آخر بحوزته كبسولات لعقار مدرج بجداول المخدرات.

الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي، استوقف أحمد إبراهيم عمر، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك، ومحمود شحاته رئيس القسم، واللذين تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف محمد السيد قنديل مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط من مستحضرات التجميل غالية الثمن خبأتهم أسفل الملابس بالحقائب، قام أحمد أبو بكر مدير الجمرك، بتكليف لجنة مكونة من الدكتور مؤمن حسن وهيثم رجب وعبدالله حمدي ووليد حجاج ومحمد فتح الله مأموري الجمرك، لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها 300 عبوة.

الجمارك تضبط 200 عبوة مستحضرات تجميل بمطار القاهرة الدولي

والحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من عنتيبي، حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته 320 كبسولة لعقار مدرج بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من محمد فتح الله أبو العيون مأمور الجمرك وميلاد رسمي مدير الحركة.

أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 82 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، كما أمر أحمد أبو بكر فؤاد، مدير الإدارة الثانية بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 81 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الثاني للنيابة المختصة.