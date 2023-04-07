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«القبائل والعائلات» في حفل إفطار: نحن نسيج واحد وتلاحم قوي خلف الدولة ورئيسها

كتب:

خير الله فؤاد
11:32 م | الجمعة 07 أبريل 2023
صورة الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل المصرية خاص

صورة الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل المصرية خاص

أكد الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، خلال حفل إفطار القبائل والعائلات المصرية في محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن أوجه التلاحم مع نسيج الشعب، والتكاتف مع الدولة المصرية، وخلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبناء الجمهورية الجديدة والنظر نحو آفاق أبعد لبناء مصر القوية الحديثة.

تلاحم القبائل المصرية خلف قيادتها  

وأعرب الشيخ مطر، في تصريح لـ«الوطن»، أن كل القبائل والعائلات المصرية في شتى ربوع مصر، تقدر وتثمن الدور الذي تبذله الدولة ومؤسساتها، من تنمية وزراعة ومشروعات اقتصادية كبري، لافتا إلى أننا إذ نساند بكل قوة التنمية المستدامة من مشروعات عملاقة في كل شبر من محافظات الجمهورية.

تنمية واعدة

وأضاف أيضا أن ما يحدث في مصر حاليا من آفاق للتنمية والبناء، وخلق فرص عمل للشباب يدل على فكر واعٍ، من الدولة وقائدها، ويعبر بنا إلى بر الأمان، وهو الأمر الذي يدفعنا كمجلس للقبائل المصرية للعمل مع مؤسسات الدولة ومساندتها، بهدف تقدم بلدنا الغالية مصر، ورفعتها، مشيراً أن ما يتم من بناء وتنمية علي أرض الواقع حالياً لم نره منذ سنوات عدة.

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