رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس القبائل والعائلات المصرية: اليوم عيد في سيناء وفرحة بوجود الرئيس

كتب:

محمد عزالدين
11:29 م | السبت 01 أبريل 2023
كامل مطر

كامل مطر

قال الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، إن وجود الرئيس السيسي اليوم في سيناء هو يوم عيد وأصبح العيد عيدين، وهما احتفالات نصر العاشر من رمضان وخروج مصر من النكسة إلى الفرحة والانتصار.

نصر آخر وفرحة

وأكد «مطر»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن وجود الرئيس السيسي اليوم في وسط أبنائه من الجنود والقيادات وأبناء القبائل فهذا نصر آخر وفرحة ما بعدها فرحة، لافتاً إلى أن وجود قائد وسط أبنائه هذا دلالة على أن قواتنا المسلحة في كامل استعداداتها.

عبور من النكسة إلى النصر

وأضاف رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن الكل يعلم أن سيناء تحررت منذ أكثر من 40 سنة في 73 في هذا اليوم الجليل من رمضان، وهذا عبور من النكسة إلى النصر تقرر بقواتنا المسلحة ومحاربتها الإرهاب والقضاء عليه وهو الانتصار والعبور الثاني لسيناء.

اقرأ المزيد:

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10.. الإرهابيون يحاولون الوقيعة بين أهالي سيناء والجيش

الحضري ونجوم الرياضة المصرية يشاركون في دورة رمضانية بشمال سيناء

الرئيس السيسي: هنشتغل في مشروعات تعود بالخير على أهالي سيناء

الرئيس السيسي: الاحتفال المقبل في سيناء سيكون بشكل مختلف يليق بمصر

الرئيس السيسي يدعو للوقوف دقيقة حداد إكراما واعتزازا بأرواح شهداء سيناء

مشايخ سيناء يقدمون هدية للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان
بقلم محمد عزالدين