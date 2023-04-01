رئيس القبائل والعائلات المصرية: اليوم عيد في سيناء وفرحة بوجود الرئيس

قال الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، إن وجود الرئيس السيسي اليوم في سيناء هو يوم عيد وأصبح العيد عيدين، وهما احتفالات نصر العاشر من رمضان وخروج مصر من النكسة إلى الفرحة والانتصار.

نصر آخر وفرحة

وأكد «مطر»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن وجود الرئيس السيسي اليوم في وسط أبنائه من الجنود والقيادات وأبناء القبائل فهذا نصر آخر وفرحة ما بعدها فرحة، لافتاً إلى أن وجود قائد وسط أبنائه هذا دلالة على أن قواتنا المسلحة في كامل استعداداتها.

عبور من النكسة إلى النصر

وأضاف رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن الكل يعلم أن سيناء تحررت منذ أكثر من 40 سنة في 73 في هذا اليوم الجليل من رمضان، وهذا عبور من النكسة إلى النصر تقرر بقواتنا المسلحة ومحاربتها الإرهاب والقضاء عليه وهو الانتصار والعبور الثاني لسيناء.