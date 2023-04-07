إعادة شاب للحياة بعد طعنة اخترقت القلب بالمنصورة: اتكتب له عمر جديد

تمكن فريق طبي في مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة من إعادة شاب للحياة وانقاذ حياته حيث يبلغ من العمر 25 عاما، وأصيب بطعنة نافذة في القلب اخترقت البطين الأيسر، إثر تلقيه طعنة نافذة في الجهة اليسرى من الصدر.

وتشكل فريق طبي على أعلى مستوي من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة المنصورة، واستغرقت العملية أكثر من 3 ساعات متواصلة واستقرت الحالة الصحية للمصاب ويتماثل للشفاء.

استقبال مريض مصاب بطعنة في القلب

حيث استقبل طبيب مُقيم طب الطوارئ بالمستشفى المريض بغرفة الإفاقة للحوادث وعلى الفور تم إبلاغ أطباء جراحة القلب والصدر المناوبين بمستشفى الطوارئ، وأمر الدكتور أمير فكري الداودي، مدير المستشفى، الدكتور مجدي بشير، مُدير الاستقبال ونائب مُدير المستشفى بدخوله فوراً للعمليات كونها حالة حرجة طوارئ من النوع الأول واستدعاء الأطباء لداخل غُرفة العمليات.

فريق طبي لإنقاذ المريض

وبحسب بيان صحفي لجامعة المنصورة، تشكل فريق طبي لإنقاذ المريض وجري استدعاء فريق جراحة القلب و الصدر ويضم كل من :

الدكتور فتوح علاء الدين، مدرس مساعد جراحة القلب والصدر الدكتور أمير بهاء - مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور إسلام الحلو - طبيب مقيم جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد الشلقامي - طبيب مقيم جراحة القلب والصدر، وتم إجراء التدخل الجراحي تحت إشراف، الدكتور أسامة حمزة - رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد سند، أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد قشطة - مدرس جراحة القلب والصدر، والفريق المُجهز للمريض في العمليات من قسم التخدير، والدكتور محمود بدر، مدرس مساعد التخدير، والدكتور عبد الرحمن سلامة، طبيب مقيم التخدير.

واستغرقت العملية بإجراءاتها حتى إغلاق الشق الصدري والجرح الخارجي لأكثر من 3 ساعات متواصلة واستقرت الحالة الصحية للمصاب ويتماثل للشفاء.

مصدر: المريض اتكتب له عمر جديد

وأكد مصدر طبي مسئول بمستشفى الطوارئ، أن المريض اتكتب له عمر جديد، لتوافر كافة الإمكانيات المطلوبة لإجراء الجراحة، وتعليمات الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب بسرعة التعامل الفوري مع مثل هذه الحالات الحرجة، حيث أن المريض تلقي طعنة بسلاح أبيض اخترقت البطين الأيسر، إثر تلقيه طعنة نافذة في الجهة اليسرى من الصدر.

وأوضح المصدر في تصريح لـ «الوطن» أن المستشفى نجحت خلال الفترة الأخيرة في إجراء الكثير من العمليات الدقيقة التي من خلالها جري إنقاذ المصابين بعد وصولهم إلي المستشفى وحالتهم حرجة