إنقاذ حياة فتاة ابتلعت «دبوس طرحة» استقر في الرئة بمستشفى بنها الجامعي

نجح فريق جراحي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، ابتلعت «دبوس طرحة» عن طريق الخطأ أثناء ارتداء الطرحة، واستقر بالرئة، وجرى عمل جراحة منظار شعب هوائية واستخراج الدبوس دون الحاجة لفتح صدر المريضة.

إجراء عملية طارئة لاستخراج دبوس طرحة

كشف مستشفى بنها الجامعي، بقيادة الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي، أنه تم إجراء عملية طارئة لاستخراج دبوس طرحة من القصبة الهوائية اليسرى للفتاة.

تفاصيل إنقاذ فتاة ابتعلت «دبوس طرحة»

أوضح الدكتور محمد الجزار استشاري جراحة القلب والصدر بالمستشفى، في بيان، أنه جرى على الفور إدخال الفتاة لقسم جراحة القلب والصدر، وإجراء عملية منظار شعب هوائية صلب، واستخراج الدبوس دون الحاجة لفتح صدر المريضة.

وكشف الدكتور إبراهيم قصب رئيس القسم، عن أنه قام بإجراء المنظار الدكتور محمد الجزار، والدكتور باسم مفرح، والدكتورة دينا عفيفي، ومن قسم التخدير الدكتورة نعمة محمد، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للفتاة مستقرة وتماثلت للشفاء.