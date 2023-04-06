العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في الصدر بشبرا الخيمة

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري بالصدر في شبرا الخيمة ثان، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهم ، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بلاغا بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري بالصدر، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد.م» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية ، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات سوي الطلق الناري.

تحريات حول الواقعة

وكشفت التحريات بأن شقيق المجني عليه متورط في الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أًصدرت قراراتها المتقدمة.