ضمن مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان يبدأ اليوم عرض أولى حلقات مسلسل كشف مستعجل للنجم مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنا، وينتظر الجمهور متابعة المسلسل الذب تم الترويج له منذ بداية شهر رمضان، حيث تدور أحداثه في إطار تشويقي ملئ بالمفارقات والمطاردات التي تحدث عقب ارتكاب جريمة قتل.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل على قناة الحياة وDMC في رمضان 2023

يعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، في رمضان 2023، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا، ويعاد الساعة 8.30 صباحا.

كما يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة في رمضان 2023، يوميا في تمام 9:30 مساءا، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

ومسلسل كشف مستعجل مليئًا بالإثارة والتشويق، وهي النوعية الخفيفة من الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، فهو أول عمل درامي كوميدي يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد.

مسلسل كشف مستعجل

يتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب وهم: مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.