عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الأولى بعد قليل

يعرض بعد قليل الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل على قناة الحياة، حيث يذاع في تمام الساعة التاسعة والنصف على قناة الحياة، وينتظر الجمهور عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الأولى عقب طرح البرمو الرسمي للمسلسل والترويج له، فضلاً عن عرضه للمشاهدة المدفوعة عبر تطبيق watch it الإلكتروني.

وتبدأ الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل التي تعرض بعد قليل، بذهاب الفنان مصطفى خاطر الذي يجسد شخصية يوسف في المسلسل، إلى طبيب نفسي وهو محمد عبدالرحمن - سهام عز الرجال- ويطلب من تمرجي العيادة أن يدخل كشف مستعجل ويتسبب ذلك خلافات بين المرضى فتحدث مشاجرة بينهم، إلا أن مصطفى خاطر يتمكن من الدخول للطبيب النفسي ليعالجه من المشاعر المسيطرة عليه بعد فقد زوجته وطفله وخسر عمله.

قصة مسلسل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل في إطار لايت كوميدي، لكشف حالة غموض بعض الجرائم، التي يتورط بها أبطال العمل ممزوجة بمواقف كوميدية ومفاجآت غير متوقعة، حيث يتورط الفنان مصطفى خاطر في العديد من الجرائم، الذي يجسد شخصية يوسف، ويعمل طبيب نفسي، وتلعب الفنانة هنادي مهنا دور البطولة، وتجسد شخصية داليا الفتاة الطموحة التي تحاول جمع الأموال طوال الوقت لتحقيق حلمها بأن تصبح مطربة مشهورة.

ويعد مسلسل كشف مستعجل مليئًا بالإثارة والتشويق، وهي النوعية الخفيفة من الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، فهو أول عمل درامي كوميدي يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الأولى

موعد عرض مسلسل كشف مستعجل على قناة الحياة، يوميا 3 مرات، العرض الأول يكون في تمام التاسعة والنصف مساء، ويعاد مرتين الأولى في تمام الساعة 4.30 صباحا، فيما تكون الثانية في تمام الساعة 1.30 ظهرا.

وأعلنت قناة دي إم سي، عرض مسلسل كشف مستعجل في تمام الساعة 11 ونصف مساءً يوميًا ويعاد في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.