مسلسل كشف مستعجل الحلقة الأولى.. مصطفى خاطر ينفعل على زبون بسبب عصبيته الزائدة

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل للنجم مصطفى خاطر- يوسف - الذي يزور عيادة طبيب نفسي للتغلب على مشاكل نفسية وعصبية يعاني منها، وسرعان ما نشبت خلافات بينه وبين التمرجي الذي يحجز مواعيد الكشف على أثر كشف مستعجل طلبه يوسف متجاوزا أدوار المرضى الآخرين وهو ما سبب لهم مشاكل أحدث مشاجرة.

ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل الحلقة الأولى

تمكن يوسف من الدخول للطبي وعقب استقباله بشكل مميز، بدأ يشكو من مشاكله، مخبرا إياه بأنه يعاني من العصبية الزائدة والتي تنعكس بأثر سلبي على عمله، ففي إحدى المرات تسبب في تطفيش زبائن المطعم الذي يعمل فيه، لعدم وجود طلبات يرغبونها.

أحداث ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل الحلقة الأولى

فطلب من الزبائن أن يخرجوا وأنه لن يقدم لهم طعاما بسب خلافه مع أحد الزبائن، الذي تصرف معهم بطريقة منفرة ومهددة.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل ﺑطوﻟﺔ مصطفى خاطر

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل في إطار لايت كوميدي، لكشف حالة غموض بعض الجرائم، التي يتورط بها أبطال العمل ممزوجة بمواقف كوميدية ومفاجآت غير متوقعة، حيث يتورط الفنان مصطفى خاطر في العديد من الجرائم، الذي يجسد شخصية يوسف، ويعمل طبيب نفسي، وتلعب الفنانة هنادي مهنا دور البطولة، وتجسد شخصية داليا الفتاة الطموحة التي تحاول جمع الأموال طوال الوقت لتحقيق حلمها بأن تصبح مطربة مشهورة.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل ﺑطوﻟﺔ ھنادي مھنا

ويعد مسلسل كشف مستعجل مليئًا بالإثارة والتشويق، وهي النوعية الخفيفة من الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، فهو أول عمل درامي كوميدي يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد.