يبدأ اليوم عرض أولى حلقات مسلسل كشف مستعجل للنجم مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنا، وينتظر الجمهور متابعة المسلسل المقرر إذاعته في النصف الثاني من شهر رمضان، حيث تدور أحداثه في إطار تشويقي مليء بالمفارقات والمطاردات التي تحدث عقب ارتكاب جريمة قتل.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل على قناة الحياة وDMC اليوم

يعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، اليوم، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا، ويعاد الساعة 8.30 صباحا.

كما يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة، يوميا في تمام 9:30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.

قصة مسلسل كشف مستعجل

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل في إطار لايت كوميدي، لكشف حالة غموض بعض الجرائم، التي يتورط بها أبطال العمل ممزوجة بمواقف كوميدية ومفاجآت غير متوقعة، حيث يتورط الفنان مصطفى خاطر في العديد من الجرائم، الذي يجسد شخصية يوسف، ويعمل طبيبا نفسيا، وتلعب الفنانة هنادي مهنا دور البطولة، وتجسد شخصية داليا الفتاة الطموحة التي تحاول جمع الأموال طوال الوقت لتحقيق حلمها بأن تصبح مطربة مشهورة.

مسلسل كشف مستعجل

يتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب وهم: مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.