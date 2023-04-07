مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية على قناة Dmc، في رمضان 2023، بطولة منى زكي داخل السباق الرمضاني ضمن مسلسلات النصف الثاني من الشهر الكريم، يدور حول أحداث مشوقة وقضايا مهمة تُطرح تخص المرأة، أهمها قضية الوصاية على الأطفال بعد رحيل الزوج أو الأب، وأحداث عديدة يحملها المسلسل تم عرضها في المقدمة الرسمية للمسلسل، ومن أهم القنوات الناقلة، هي شبكة «Dmc» و«DMC دراما».

مواعيد مسلسل تحت الوصاية على قناة dmc.. في رمضان 2023

وانتظر الكثير مواعيد مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي، وأعلنت القنوات الناقلة مواعيد عرض المسلسل، على شبكة «DMC»، في تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة الساعة 12:45 صباحا، و2:15 مساء وعلى DMC دراما في تمام الساعة 10:45 مساءً.

تردد القنوات الناقلة لمواعيد مسلسل تحت الوصاية على قناة dmc

أما عن تردد مواعيد مسلسل تحت الوصاية على قناة dmc، إذ أنه يعرض على شبكة «DMc» و«DMC دراما»، وكذلك على منصة «watch it»، أما عن تردد القناة فهو كالآتي :

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

أبطال مسلسل تحت الوصایة

وبعد معرفة مواعيد مسلسل تحت الوصاية على قناة dmc .. في رمضان 2023، يقوم بالمسلسل الأبطال منى زكي ومعها نخبة من الممثلين المميزين، منهم الفنان دياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

أحداث وقصة مسلسل تحت الوصایة بطولة منى زكي رمضان 2023

وتدور أحداث وقصة مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي حول تسليط الضوء على قانون الوصاية على الأبناء، سواء بعد رحيل الزوج أو الأب، من خلال شخصية «حنان»، التى تقدمها خلال أحداث العمل، وهى سيدة أربعينية يتوفى زوجها ولديها ابن وابنة وتعتمد على ابنها ياسين في الاهتمام بأخته الصغيرة خلال فترة عملها، إذ أنها بعد رحيل الزوج تجد نفسها وحيدة في مواجهة الحياة، وهو الأمر الذي يضطرها للنزول إلى الشارع، و تتجه إلى امتهان مهنة الصيد، لكي تتمكن من العيش وإيجاد مصاريف أولادها، وذلك نراه في مواعيد مسلسل تحت الوصاية على قناة dmc.