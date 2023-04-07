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مؤسسة «بنك الخير» تواصل توزيع كراتين المواد الغذائية خلال شهر رمضان

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
11:50 م | الجمعة 07 أبريل 2023
توزيع كراتين غذائية للأسر المستحقة بالأقصر

توزيع كراتين غذائية للأسر المستحقة بالأقصر

واصلت مؤسسة بنك الخير للتنمية المستدامة، أعمال توزيع شنط وكراتين المواد الغذائية والمساعدات، على المواطنين الأكثر احتياجًا على مستوى محافظات الجمهورية، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وتنفيذاً لتوجيهات الدولة لتوفير حياة كريمة لغير القادرين في جميع ربوع مصر.

 

التوزيع بالقرى والنجوع 

وبدأت المؤسسة انطلاقتها في أعمال التوزيع، من قرى ونجوع محافظة الأقصر، حيث قامت مؤسسة بنك الخير على مدار الأيام الماضية، بأعمال تعبئة الكراتين بالتعاون مع أطفال مدارس المستقبل الدولية، واللذين قاموا بدورِ كبيرِ في عملية التعبئة لحثهم وتنشئتهم على أهمية العمل التطوعي وتقديم المساعدة للآخرين.

 

إطلاق حملة «سهم الإفطار»

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى حرز الله، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الخير للتنمية المستدامة، إنه عقب انتهاء أعمال التعبئة قام متطوعو المؤسسة بالانتشار في عدد من قرى ونجوع محافظة الأقصر لتوزيع كراتين وشنط المواد الغذائية على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أنه كان قد تم إطلاق حملة "سهم الإفطار" مع بدء شهر رمضان، ومن المقرر استمرار أعمال توزيع المواد الغذائية في باقي المحافظات على مدار الشهر الكريم لتشمل كافة محافظات الجمهورية.

 

 

إجراء بحوث ميدانية دقيقة لتحديد الأسر المستحقة

وأضاف أن الشنط تحتوي على عناصر من السلع الغذاية الأساسية، (أرز – مكرونة – سكر – فاصوليا – فول مدمس – زيت – سمنة - بلح – شاي - صلصة ) ويتم توزيعها على الأسر التي تم دراستها من الأيتام والأرامل والمسنين والأطفال والمطلقات والمرضى وذلك بعد إجراء بحوث ميدانية دقيقة لتحديد الأسر المستحقة، مؤكدا أن المؤسسة بصدد مواصلة عدد من الأنشطة الأخرى خلال الشهر الكريم منها توصيل عدد من وصلات المياه، وتوزيع المساعدات ووجبات الإفطار وغيرها من الأنشطة.

 

 

إحدى المؤسسات الناشئة في مجال العمل الأهلي

جدير بالذكر، أن مؤسسة بنك الخير للتنمية المستدامة، تعد إحدى المؤسسات الناشئة في مجال العمل الأهلي، بدأت في عام 2018 كفريق لخدمة المحتاجين في قرى مصر وتحديداً جنوب الصعيد، قبل أن يتم إشهارها في عام 2022 لتعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، في مجالات التنمية المجتمعية، وتوصيل المياه وتركيب الأسقف، وتنمية الأسرة في مجالات الحياة والمساعدات الطبية والعينية والتعليمية، وغيرها من المجالات التنموية.

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بقلم أبو الحسن عبد الستار