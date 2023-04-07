ضبط المتهم بقتل سائق توك توك بالمحلة.. ضربه بشومة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، في ضبط المتهم بقتل سائق توك توك، مستخدماً عصا «شومة» بسبب خلافات سابقة بين أحد أقارب المجني عليه، بقرية شبرا بابل بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بنشوب مشاجرة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية شبرا بابل أسفرت عن إصابة سائق توك توك، وتم نقله إلى المستشفى.

انتقلت قوة أمنية، من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتمكنت من السيطرة على أطراف المشاجرة، وتبين مقتل سائق توك توك، يدعى عصام حلمي، إثر تلقيه ضربة على الرأس على يد عاطل يدعى «ال.ذ» مستخدماً عصا «شومة»، إثر خلافات بينهما، تم نقل المجني عليه إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ندب الطب الشرعي

ونقل الجثة إلى المشرحة، وقررت النيابة العامة ندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

الرأي القانوني

وأوضح محمد طارق العريان، المحامي والخبير القانوني، أن عقوبة القتل العمد كما جاءت في قانون العقوبات، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ويتم الحكم في كل قضية بحسب القيد والوصف.