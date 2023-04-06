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حبس 3 أشخاص بتهمة قتل سائق توك توك في الخانكة

كتب:

مريم جاد
03:00 م | الخميس 06 أبريل 2023
حبس المتهمين - صورة أرشيفية

حبس المتهمين - صورة أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بحبس 3 أشخاص بتهمة قتل سائق توك توك بالخانكة 4 أيام على ذمة التحقيق وطالبت بسرعة إجراء التحريات الواقعة.

بداية البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة لوصول إخطار لمركز شرطة الخانكة بحدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص ووجود متوفى.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين 3 أشخاص، وسائق توك توك، توفي بطلق ناري خرطوش بالصدر، نتيجة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب قيام أحد الأشخاص من الطرف الأول بوضع التوك توك خاصته داخل قطعة أرض فضاء تستخدم كجراج خاص بالطرف الثانى، تطورت لمشاجرة قام أحد الأشخاص من الطرف الأول بإطلاق عيار ناري تجاه المتوفى من فرد خرطوش كان بحوزته، محدثا إصابته التى أدت لوفاته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم بإرشاد أحدهم ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية للمتهمين

عن العقوبة المتوقعة للمتهم، قال المحامي حسن شومان لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».

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بقلم مريم جاد