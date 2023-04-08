أسهل طريقة لعمل الفسيخ بالإسكندرية.. الأكلة الشعبية الأولى في شم النسيم

يعد شم النسيم من المناسبات المبهجة التي تسعد الملايين، ويستعد المواطنون لها بطرق مختلفة، كما يقومون بتجهيز أطعمة مخصصة لهذا اليوم أبرزها الفسيخ والأسماك المملحة بشكل عام.

الفسيخ أشهر الأكلات الشعبية

ويعد الفسيخ من أشهر الأكلات الشعبية في البيوت المصرية واسعة الانتشار بين الناس في موسمي شم النسيم وعيد الفطر تحديدا، ويعشقها الصغير والكبير، ويستعد الفسخانية لهذا الموسم قبله بوقت كافٍ لبيع تلك المأكولات للراغبين في شرائها، كما تستعد ربات البيوت لتمليح الأسماك في المنزل، حرصا في الحصول على أطعمة أكثر أمانا.

طريقة عمل الفسيخ في المنزل

خميس أحمد، من مدينة إدكو بالبحيرة أشهر المدن المصرية في صناعة الفسيخ، ويعمل في صناعة الفسيخ بالإسكندرية، يكشف لـ«الوطن» أسهل طريقة لعمل الفسيخ في المنزل، «البداية بتجهيز السمك البوري، وهو النوع الأكثر انتشارا لعمل الفسيخ، بأحجام متنوعة حسب المتاح، ويتم غسل السمك جيدا بالماء، ثم يتم فتح الخياشيم وغلسها جيدا، ويترك لليوم التالي حتى يجف تماما، ثم يتم حشو الخياشيم بالملح الرشيدي (الملح الخشن) والكركم، ورصه متجاورا، وتغطيته بالملح الكثير، ثم طبقة أخرى من البوري، ويعقبه طبقة من الملح، ويتم تناوله بعد 5 أيام فقط في حال الرغبة أن يكون ليس مالحا (عادب)، وكلما ترك مدة أطول زادت ملوحته».

الفسيخ في البيت أرخص

وعن طريقة عمل الفسيخ في المنزل، تقول هويدا محمد، ربة منزل من الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن طريقة عمل الفسيخ بالمنزل سهلة وموفرة، وتستطيع السيدات في البيوت شراء السمك البوري الكبير من السوق، وتقوم بتخليله وتمليحه باستخدام الملح والكركم، وبالرغم من أن البوري بعد التمليح يقل وزنه بنسبة 40%، إلا أنه سيكون أرخص من المحلات إلى جانب ضمان جودته».

وتضيف: «يتم تمليحه بعد غسله جيدا وتنشيفه، ويتم لفه في أكياس بلاستيك وسمكة عكس الأخرى بعد إضافة الملح والكركم، ويوضع في برطمان يحكم غلقه وتفريغ الهواء منه جيدا، وبعد أيام قليلة ما بين 5 و15 يوما يفتح برطمان الفسيخ، ويكون طاب وطعمه ممتاز».