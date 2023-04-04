«بيطري القاهرة» توضح علامات فساد الفسيخ والطرق الصحيحة لتناوله

مع اقتراب موعد عيد شم النسيم 2023 الذى يوافق يوم الاثنين 17 أبريل الجاري الموافق يوم 26 رمضان، قدمت مديرية الطب البيطري بالقاهرة في تقرير لها، عدة نصائح للمواطنين بشأن أكلات ارتبطت باحتفالية شم النسيم وعلى رأسها السمك المملح «الفسيخ»، كما قدمت علامات فساد الفسيخ والطريقة الصحية لتناول تلك الوجبة، حيث قال الدكتور شحاتة شنودة شحاتة، مدير إدارة حلوان البيطرية التابعة لمديرية القاهرة، إنه من علامات فساد الأسماك المملحة ما يلي:

علامات فساد الأسماك المملحة

- العين غائرة مغطاة بقليل من اللزوجة وعدسة العين شديدة العكارة.

- الجلد مجعد فاقد اللون واللمعان غروي ولزج ذو رائحة زنخة وخاصة تحت الجلد «لون غير زاهي وشاحب».

- الخياشيم بها مخاط أبيض ولون الخياشيم رمادي أو مخضر او مصفر وبها رائحة كريهة.

- الأحشاء جيلاتينية غير متماسكة ورائحتها منفرة.

- بعمل قطاع طولي بالعضلات «اللحم رخو الملمس له رائحة غير مرغوبة» شكله غير متماسك ولين والعضلات ناعمة متهتكة لزجة ذات لون بني أحمر أو أحمر مزرق.

- الدهن أصفر أو أصفر بني.

الطريقة الصحيحة لتناول الفسيخ

- ينصح بضرورة وضع الفسيخ بعد شرائه بالثلاجة للوصول إلى مرحلة التجميد لمدة 48 ساعة.

- التنظيف الجيد بقطع الرأس والذيل ونزع أحشائه جيدا وتنظيفه جيدا.

- ينقع في ماء نظيف صافي مع الليمون حتي تخف ملوحته.

- ينصح بالقلي بالزيت الحار والعميق.

- ينصح بتناول البصل والليمون، البرتقال، الموز، الكنتالوب «الغني بالبوتاسيوم».

وقالت المديرية، إنه لا يجوز عرض الفسيخ للتداول قبل شهر من بداية عملية التمليح، والأصناف المستخدمة في التمليح سمك البوري، ويكون المنتج خاليا من أي بكتيريا، كما يتم تصنيع وإعداد الفسيخ من التجفيف والتخمر ومعالجته بالتمليح.

كما أوضحت مديرية الطب البيطري بالقاهرة أنه بعد غسل الأسماك جيدا بالماء والليمون لفترة ووضعه ليجف تماما بعيدا عن أشعة الشمس والذباب والحشرات، يتم استخدام الملح الخشن لمنع نمو وتكاثر البكتريا الضارة لمدة ثلاثة أسابيع، ليصبح الفسيخ جاهزا للأكل.