إقبال على محلات الفسيخ والرنجة في الشرقية.. «الكل منتظر العيد»

تزامنا مع قرب الاحتفال بـ«شم النسيم» والذي يوافق 17 أبريل المقبل، تجولت «الوطن» في عدد من محلات الفسيخ في مدينة الزقازيق بالشرقية، للتعرف على الأسعار، وأجود أنواع الأسماك الموجودة في الأسواق.

قال أحمد جحا، مالك أحد أقدم محلات الفسيخ بالزقازيق إن الإقبال على الفسيخ كان متوسطا قبل شهر رمضان، أما الآن فهناك إقبال على الشراء من قبل المواطنين وخاصة المسافرين للخارج، إذ يقومون بتخزينه لتناوله في عيد الفطر.

وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن» أن شهر رمضان ليس موسم بيع للفسيخ، معقبا: «الناس بتخاف تأكله في الصيام، لكن شم النسيم بيفكرهم بالفسيخ».

أسماك المزارع هي الأفضل للفسيخ

وأشار إلى أن تمليح الأسماك من المزارع هي الأفضل، معلقا: «السمك البحري جلده ناشف، وبيهدّر كتير يفقد مياه في التمليح».

أسعار الفسيخ بالزقازيق

ويتراوح سعر كيلو الفسيخ من الأسماك البوري حسب الحجم، إذ يبدأ من 130 وحتى 200 جنيها.

ومن جهة أخرى، تواصل الأجهزة المختصة بمحافظة الشرقية بشن حملات ورقابة دورية وخاصة مع حلول مناسبة شم النسيم 2023 على محلات الفسيخ، لضبط المخالف للمواصفات وشروط الصحة والسلامة.