آخر موعد لحجز قطارات عيد الفطر 2023.. اعرف عدد التذاكر المسموح به

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجز تذاكر قطارات عيد الفطر منذ يوم الأحد الماضي، استعدادا للسفر يوم الأحد 16 أبريل 2023، أي قبيل عيد الفطر بـ4 أيام، وفيما يلي نستعرض آخر موعد لحجز قطارات عيد الفطر 2023.

حدد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم، ليكون آخر موعد لحجز قطارات عيد الفطر 2023، إذ إنه الموعد المحدد لحجز تذاكر السفر يوم الجمعة 21 أبريل، الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك.

مواعيد حجز تذاكر قطارات العيد

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خلال الأيام السابقة، طرحت حجز التذاكر المسبق، لسفر المواطنين قبيل عيد الفطر وجاءت مواعيدها على النحو التالي:

- حجز يوم الأحد 2 أبريل 2023 للسفر يوم الأحد 16 أبريل 2023.

- حجز يوم الإثنين 3 أبريل 2023 للسفر يوم الاثنين 17 أبريل 2023.

- حجز يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 للسفر يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 .

- حجز يوم الأربعاء 5 أبريل 2023 للسفر يوم الأربعاء 19 أبريل 2023 .

حجز يوم الخميس 6 أبريل 2023 للسفر يوم الخميس 20 أبريل 2023 وقفة عيد الفطر المبارك.

حجز يوم الجمعة 7 أبريل 2023 للسفر يوم الجمعة 21 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر المبارك.

تسهيلات حجز تذاكر قطارات العيد

- تصرف 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي.

- ضرورة تواجد القيادات لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

- جرى العمل على زيادة منافذ بيع التذاكر وزيادة شبابيك التذاكر وتشديد الرقابة عليها والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، لإحكام السيطرة.

- منع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب، بالإضافة إلى الحجز الإلكتروني.