موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023 في المغرب، من الأمور التي تشغل بال المسلمين المقيمين في الدولة العربية الشقيقة، والذي يعتبر أهم العطلات الرسمية خلال العام، حيث تلتقي الأسرة والعائلات.

في التقرير التالي، تستعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية الخدمية التي تجيب على تساؤلات القراء في كل أنحاء الشرق الأوسط، نقدم في التقرير التالي، إجازة عيد الفطر المبارك 2023 في المغرب، والتي جاءت على النحو الآتي:

موعد عيد الفطر في المغرب 2023

ومع بداية الشهر الكريم، نشرت السلطات المغربية إمساكية شهر رمضان للعام الجاري، والتي تضمنت مواعيد الفروض الخمسة، فضلا عن أيام الشهر الكريم فلكيًا، والذي يوافق هذا العام 30 يومًا، وبهذا يكون عيد الفطر المبارك يوم السبت 22 أبريل.

بينما سيتم إعلان عن موعد عيد الفطر المبارك شرعًا في المغرب يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان.

إجازة عيد الفطر المبارك 2023 في المغرب

وبحسب ما نشر في وكالة المغرب العربي للأنبا «MAP» في بداية العام والذي يخص التقويم الرسمي وجدول الأعياد في الجمهورية المغربية، فإن عطلة عيد الفطر المبارك للعام الجاري، تستمر 4 أيام بداية من الخميس 29 رمضان الموافق 20 أبريل وحتى الأحد 23 من الشهر نفسه.