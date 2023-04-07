أماكن للخروج في عيد الفطر بالوادي الجديد بأرخص الأسعار… تعرف عليها

يشغل بالّ العديد من أبناء محافظة الوادي الجديد معرفة أماكن للخروج في العيد بالوادي الجديد بأرخص الأسعار، لمعرفة أفضل وأجمل الأماكن بالمحافظة، خاصة أن الوادي الجديد تمتلك مقومات طبيعة خلابة حيث تمتلك 139 منطقة أثرية بالإضافة إلى أنها تعتبر أكبر محافظات مصر في الرقعة الخضراء وبدون تلوث بيئي، تجعلها مقصد لكل مواطن أو أسرة سائح يريد قضاء فسحة لتنزه أو رحلة جديدة.

تستعرض «الوطن» أماكن للخروج في العيد بالوادي الجديد بأرخص تكلفة لمعرفة أشهر المواقع السياحية والترفيهية والأماكن الشهيرة في الوادي الجديد.

أرخص أماكن الخروج في العيد

1- معبد هيبس بالخارجة

يعتبر معبد هيبس الذي يقع بمدينة الخارجة، حيث يمثل العصور التاريخية المختلفة الفرعونية والفارسية والبطلمية والرومانية الذي يرجع إلى العصر الفرعوني الأسرة 26، ويعتبر من أرخص المناطق التي يحب أهالي الوادي الجديد زيارتها في عيد الفطر ويصل سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات.

2- مقابر البجوات بالخارجة

وتقع مقابر البجوات بمدينة الخارجة ويرجع تسميتها إلى طرازها المعماري على شكل القبوات، التي تضم 263 مقبرة على شكل كنائس صغيرة بنيت بطراز القباب وتتوسطها أطلال كنيسة تعتبر من أقدم الكنائس القبطية في مصرو يعشق أهالي الخارجة قضاء العيد داخل هذا المكان الأثري الذي يتم فتحه مجاناً أمام المواطنين.

3- حديقة حيوان البدربان بمركز الداخلة

وتعتبر هذه الحديقة من أهم الأماكن التي يقصدها أهالي المحافظة فى الأعياد والمناسبات والإجازات لما تتميز به من موقع فريد وتنوع في المناظر الطبيعية الخلابة بالإضافة لكونها حديقة الحيوان الوحيدة في المحافظة ويصل سعر التذكرة 10 جنيهات.

أماكن فسح علي قد الإيد في الوادي الجديد

4- بئر ناصر بالخارجة

ويهتم أهالي مركز الخارجة بزيارة بئر ناصر في عيد الفطر والذي يقع في قرية ناصر جنوب مدينة الخارجة، وهو يعد بئر علاجي يقصده الأهالي لقضاء أوقات رائعة في محيط البئر حيث الخضرة والأشجار ودخولة بالمجان.

5- الممشى السياحي بالخارجة

وهو احدث المنتزهات المجانية التي تم إنشاؤها مؤخرا ويقع شمال مدينة الخارجة وبامتداد حتى معبد هيبس.

6- بركة القلمون بالداخلة

وهى عبارة عن بركة صرف زراعي تقع بالقرب من قرية القلمون بمركز الداخلة،ويقوم عدد من الصيادين بممارسة نشاط الصيد فيها و تأجير المراكب لزائري البركة الذين يقضون أوقاتا ممتعة في محيط هذه البركة ودخوله مجاناً.