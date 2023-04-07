أماكن الخروج في عيد الفطر 2023 بالمنيا بأقل الأسعار

تعتبر محافظة المنيا مكانًا مثاليًا لقضاء إجازة ترفيهية ممتعة للأسر والأصدقاء في عيد الفطر المبارك 2023، فهي تمتاز بطقس معتدل علي مدار العام، كما تحتوي على العديد من الأماكن السياحية والترفيهية التي يمكن زيارتها بتكلفة منخفضة لا تتجاوز 20 جنيهًا، لقضاء إجازة عيد الفطر 2023.

أماكن الخروج في عيد الفطر 2023 بالمنيا

وتقدم «الوطن» بعض الأماكن التي يمكن الخروج إليها لقضاء إجازة عيد الفطر 2023 في محافظة المنيا، وجميعها بأسعار مناسبة تكاد تكون رمزية، حيث تتناسب مع الأسر المتوسطة والمنخفضة الدخل، كما أن معظمها يقع في قلب مدينة المنيا عاصمة الإقليم.

1- زاوية السلطان: تقع في شرق النيل بمركز المنيا، وتحوي العديد من الآثار التي تعود إلى عصور مختلفة، وسعر التذكرة لا يزيد على 20 جنيها للفرد الواحد.

2- مقابر البهنسا: تقع بالظهير الصحراوي الغربي أمام مركز بني مزار، ومعروفة بالبقيع الثاني، حيث تضم العديد من مقابر الصحابة الذين شاركوا في معركة فتح مصر والدخول إليها مجانا طوال أيام الأسبوع، وفي يوم الجمعة يزيد الإقبال عليها.

3- دير السيدة العذراء مريم: يقع في مركز سمالوط، وتحديدا أمام قرية البيهو بشرق النيل، ويعد من أشهر محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر والدخول إلي الدير مجاني.

أماكن الخروج في عيد الفطر بالمنيا

4- آثار تونا الجبل: تقع بالظهير الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي، وتتميز بعوامل كثيرة وأهمها احتواؤها على لوحة الحدود ومقابر تعود للعصر الروماني ومزار شهيدة الحب إيزادورا، ويمكن زيارتها بتكلفة منخفضة جدا.

5- كورنيش النيل في المنيا: يعد أكبر حديقة مفتوحة في المنيا ويمكن الدخول إليه مجانًا.

6- شارع مصر: يعد أفضل أماكن التنزه في مدينة المنيا ويتميز بوجود الكافيهات وعربات بيع الأطعمة لخدمة الزوار ويمكن الدخول إليه دون دفع رسوم.

7- الحديقة الدولية بالمنيا: تعد من أكبر الحدائق العامة في الجمهورية وتطل على نهر النيل مباشرة علي بعد أمتار من مبني تليفزيون وإذاعة شمال الصعيد، وتحتوي على منطقة ملاهٍ ومناطق خضراء واسعة، ويمكن الدخول إليها بتكلفة رمزية لا تزيد على 10 جنيهات.