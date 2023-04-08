6 مدن ضمن قائمة الأكثر دفئا في طقس اليوم.. العظمى تصل لـ38 مئوية

سجلت عدد من المدن المصرية ارتفاعا في درجات الحرارة، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إذ تشهد 6 منها طقسا تصل فيه درجة الحرارة إلى 38 مئوية، إَافة إلى سطوع الشمس نهارًا، ما يزيد الإحساس بارتفاع وارتفاع الرطوبة واحتمالية نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة

وتستعرض «الوطن» قائمة المدن الأكثر حرارة خلال طقس اليوم السبت، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، والظواهر الجوية المتوقعة بها ودرجات الحرارة العظمى والصغرى ، وهي كالتالي: