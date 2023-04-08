6 مدن ضمن قائمة الأكثر دفئا في طقس اليوم.. العظمى تصل لـ38 مئوية
كتب:
شيماء دراز
08:03 ص | السبت 08 أبريل 2023
المدن الأكثر دفئا اليوم
سجلت عدد من المدن المصرية ارتفاعا في درجات الحرارة، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إذ تشهد 6 منها طقسا تصل فيه درجة الحرارة إلى 38 مئوية، إَافة إلى سطوع الشمس نهارًا، ما يزيد الإحساس بارتفاع وارتفاع الرطوبة واحتمالية نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة.
درجات الحرارة
وتستعرض «الوطن» قائمة المدن الأكثر حرارة خلال طقس اليوم السبت، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، والظواهر الجوية المتوقعة بها ودرجات الحرارة العظمى والصغرى ، وهي كالتالي:
- - أسوان 38 درجة للعظمى، و23 درجة للصغرى.
- - أسيوط 37 درجة للعظمى، و23 درجة للصغرى.
- - الأقصر 38 درجة للعظمى، و 24 درجة للصغرى.
- - سوهاج 36 درجة للعظمى، و23 درجة للصغرى.
- - قنا 37 درجة للعظمى، و23 درجة للصغرى.
- - المنيا 36 درجة للعظمى، و23 درجة للصغرى.